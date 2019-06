Avrupa'da İdlib'e destek gösterileri

SARAYBOSNA (AA) - Avrupa'da bazı kentlerde, Beşşar Esed rejiminin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yer alan Hama ve İdlib'e yönelik saldırılarına tepki gösterileri düzenlendi.

"We Are the Love (Biz Sevgiyiz)" inisiyatifi tarafından 18 başkentte eş zamanlı organize edilen etkinliğe, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp ve Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan da destek geldi.

Saraybosna'daki gösteride, İdlib'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla üzerinde "We Are the Love" yazan bin adet beyaz balon gökyüzüne bırakıldı.

Göstericiler, neredeyse günaşırı hastane ve okulların bombalandığıSuriye'de saldırılara son verilmesini istedi.

We Are the Love Bosna Hersek Koordinatörü İsmail Cidic, bu uluslararası harekete katılarak İdlib'deki masum sivillerle dayanışma göstermeye karar verdiklerini söyledi.

Cidic, "Kırmızı çizgilerin hepsi aşıldı, okulların, hastanelerin bombalanması, masum sivillerin öldürülmesi savaş stratejisi olarak algılanıyor. Bunun kabul edilemez olduğu kanaatindeyiz." dedi.

Gökyüzüne bırakılan bin adet balonun sembolik olduğunu dile getiren Cidic, "Projede 18 başkent yer alıyor ancak Brezilya, Kuzey Amerika ve Avrupa'dan başka şehirler de bu projeye destek olacağını duyurdu." diye konuştu.

- Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te de Suriye'de katledilen siviller için gökyüzüne "We Are the Love" yazılı beyaz balonlar bırakıldı. Meclis Binası önündeki Kadın Savaşçı Parkı'nda düzenlenen etkinliğe çok sayıda Üsküplü katıldı.

We Are the Love Üsküp Koordinatörü Muhammed Tahiri, bu eylemle, kamuoyunun dikkatini İdlib'e çekmek istediklerini söyledi.

- Arnavutluk



Arnavutluk'taki eylemin merkezi başkent Tiran'daki Rahibe Teresa Meydanı oldu.



Meydanda toplanan eylemciler, hastane, okul ve sivillere yönelik bombalı saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.



"We Are the Love" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, balon uçurdu.

- Esed rejimi saldırıları



Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle, İdlib ve Hama'nın yer aldığı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 25 Nisan'da geniş çaplı saldırılar başlattı.



Sivil Savunma kaynakları, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, mayıs ayında İdlib'e düzenledikleri hava ve kara saldırılarında en az 231 sivilin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.



Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.