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Avrupa'da şaşırtan açıklama: Göçmene ihtiyaç var

Avusturya basınına Avrupa ve Avusturya’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avusturyalı Wienerberger şirketinin Müdürü Heimo Scheuch, "Büyümenin korunması ve rekabetin sağlanabilmesi için Avrupa’da göçmene ihtiyaç var" dedi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 15:56
Avrupa'da şaşırtan açıklama: Göçmene ihtiyaç var

Dünyanın sayılı tuğla üreticilerinden Avusturyalı Wienerberger şirketinin Müdürü Heimo Scheuch, "Büyümenin korunması ve rekabetin sağlanabilmesi için Avrupa’da göçmene ihtiyaç var." dedi.

Türkiye’ye yaptığı yatırımlarla tanınan iş adamı Scheuch, Avusturya’nın önde gelen gazetelerinden Der Standard’a Avrupa ve Avusturya’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Scheuch, dünyanın çeşitli ülkeleriyle ticaret yaptığını, yalnız ürün alışverişinde değil, aynı zamanda fikir alışverişinde de bulunduğunun altını çizerek özellikle Avusturya’da son zamanlarda ekonomik standartların düzeltilmesi gibi konuların yerine otobanlarda hız sınırı, polislerin at kullanıp kullanmaması gibi önemsiz konuların gündeme getirildiği eleştirisinde bulundu.

"AVRUPA'DA GÖÇMENE İHTİYAÇ VAR"

Avrupa’nın uluslararası arenada rekabet gücünü artırabilmesi için daha fazla göçmene ihtiyaç duyduğunu kaydeden Scheuch, "Büyümenin korunması ve rekabetin sağlanabilmesi için Avrupa’da göçmene ihtiyaç var. Bugün Avusturya’da birçok alanda kalifiye işçiye ihtiyaç duyuluyor. Kalifiye iş gücünü 3 hafta ya da 6 ayda elde edemiyorsunuz. Geçmişte göçmenlerin uyum sürecine ilişkin hatalar yapıldı. Bu hatalar tekrarlanmadan doğru yöntemlerle daha fazla kalifiye iş gücü elde edilebilir." diye konuştu.

MÜLTECİLERE ŞANS VERİLMELİ

Scheuch, yalnız belirli kişilerin Avrupa’ya göç etmesine müsaade edilmesinin doğru bir yöntem olmadığını ifade ederek doğru uyum politikalarıyla göçmenlerin Avusturya ve Avrupa’ya adapte olmalarının sağlanması gerektiğini söyledi.

Aşırı sağcı hükümetin iltica başvurusunda bulunmasına rağmen mülteci statüsü elde edememiş 25 yaş altı gençlerin çıraklık eğitimi almalarını sonlandıran önerisine de değinen Scheuch, ülkeye gelmiş ve belli bir yatırım yapılmış kişilere şans verilmesi gerektiğini vurguladı.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 15:56
  1. Avusturyalı Wienerberger şirketinin Müdürü Heimo Scheuch
  2. Der Standard
  3. Avusturya
  4. Avrupa
  5. göçmen
  6. Heimo Scheuch

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