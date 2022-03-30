Avrupa'da ekonomik güven yerlerde!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ekonomik güven bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Enflasyon beklentileri de sert biçimde yükseldi.

Ekonomik güven endeksi Mart ayında 114.1'den 108.5'e geriledi.

İstihdam endeksi rekor seviyeden gerilerken enflasyon beklentileri de 1985'ten beri en yüksek seviyeye çıktı.

Güvenin düşmesi ve fiyatlardaki yükselişin gelecek aylarda tüketim ve yatırımlar üzerinde baskıya neden olması bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde bugün yaptığı bir konuşmada Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin büyüme üzerinde önemli risklere neden olduğunu ve ekonomik görünümde belirsizliklere yol açtığını belirtti. Lagarde aynı zamanda artan gıda fiyatları ve devam eden tedarik zinciri sıkıntılarının enflasyonda daha fazla yükselişi tetikleyeceği tahmininde bulundu.

19 üyeli Euro Bölgesi'nde enflasyon rakamı Cuma günü açıklanacak. Enflasyon AMB'nin yüzde 2'lik hedefinin yaklaşık 3 misli üzerinde seyrediyor.