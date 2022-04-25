Avrupa'da ekonomi sallantıda: AB ülkeleri için büyüme tahmini düşürüldü!

Morgan Stanley, Euro Bölgesi için bu yıl ve gelecek yıla ilişkin GSYH büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Özellikle bu yılın ikinci yarısında ekonomik büyümede anlamlı bir yavaşlama görüleceğini savunan Morgan Stanley, Euro Bölgesi için bu yıl GSYH büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 2,7'ye indirdi.

Euro Bölgesi ekonomisinin dayanıklı olduğunu kanıtladığını ancak Rusya'dan enerji akışında olası aksamanın ve Çin'in Covid-19 tedbirlerinin tedarik zincirlerinde yol açtığı bozulmaların büyümeye negatif yansıyacağını savunan Morgan Stanley, 2023 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 2,3'ten yüzde 1,3'e düşürdü.

Morgan Stanley yayınladığı yatırımcı notunda "Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivitenin dayanıklılığına rağmen, jeopolitik ters rüzgarların etkisinin yılın ikinci yarısında kayda değer olacağını düşünüyoruz" dedi.