Avrupa'da durum iyi değil! Norveç yeniden kapanıyor
Norveç'te artan korona vakaları sonucunda hükümet yeni kısıtlamalar getirerek, her alanda olumsuzluklara sebep olan alkolü ve alkolikleri kısıtlama kararı aldı. 4 hafta boyunca restoran ve barlarda alkollü içki satışının duracağını ve insanları evden çalışmaya teşvik edeceğini açıkladı. Ayrıca cenazelere katılımın 50, diğer toplantılara katılımın ise 20 kişiyle sınırlandırıldığı bildirildi.
Koronavirüs vakalarının yükselmeye başlamasıyla birlikte birçok kararı masaya yatıran Norveç hükümeti, yeni tedbirler aldı. Başbakan Jonas Gahr Store, düzenlediği basın toplantısında, bu gece yarısından itibaren Kovid-19'a yönelik yeni kısıtlamaların hayata geçirileceğini duyurdu.
4 hafta boyunca yasaklandı
Kısıtlamaların ilk etapta 4 hafta süreceğini kaydeden Store, restoran ve barlarda alkol satışının durdurulacağını ve insanların evden çalışmaya teşvik edileceğini belirtti.
Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü'nden yapılan açıklamada da cenazelere katılımın 50, diğer toplantılara katılımın ise 20 kişiyle sınırlandırıldığı bildirildi.