Avrupa'da doğalgaz fiyatları uçuşta: Almanya'dan sonra Hollanda da tutuştu!
Yamal-Avrupa boru hattından Almanya yönüne akışın durması, Batı'nın Rusya'nın petrol ve gaz ihracatını sınırlamak için tedbirler alma eğilimini devam ettirmesi Hollanda TTF'de doğal gaz fiyatını yüzde 6'dan fazla yükseltti.
Yamal-Avrupa boru hattından Almanya yönüne akışın durması, Batı'nın Rusya'nın petrol ve gaz ihracatını sınırlamak için tedbirler alma eğilimini devam ettirmesi Hollanda TTF'de doğal gaz fiyatını yüzde 6'dan fazla yükseltti.
Hollanda TTF'de nisan teslimi gaz fiyatı yüzde 6,84 artarak 118,75 euro/MWh'ye çıkarken, mayıs teslimi gaz fiyatı da yüzde 7,2 artışla 119 euro/MWh seviyesini gördü.
Nisan vadeli gaz fiyatı 7 Mart'ta 200 euro/MWh seviyesinin aşılmasından sonra başlayan düşüş ile dün 111 euro/MWh'den kapanmıştı. Düşüşte Rusya'nın Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatına devam etmesi ve Rus LNG tankerlerinin Avrupa terminallerine ulaşmayı sürdürmeleri etkili olmuştu.