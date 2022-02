Avrupa'da doğalgaz fiyatları uçtu, kriz çıktı! Sebebi ise...

Avrupa’da doğalgaz fiyatları Rusya’nın Ukrayna’yı yakın zamanda işgal edebileceğine dair endişelerle haftaya yüzde 14 yükselişle başladı. Avrupa gösterge doğalgaz fiyatları yükselişin ardından megavatsaat başına 88 euroya yükseldi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, Ukrayna krizine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Sullivan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal konusunda net olarak karar verdiğini şu anda söyleyemeyeceklerini, ancak işgalin her an başlayabileceği konusunda ellerinde güçlü istihbarat olduğunu kaydetti.

Sullivan, "İstihbarat raporlarına girmeyeceğim ancak daha önce (işgalin) Çin olimpiyatlarından sonra olabileceği spekülasyonunun aksine şu anda açıkça söyleyebilirim ki Olimpiyatlar bitmeden başlayabilir." değerlendirmesini yaptı.

Bölgedeki tırmanma riski Avrupa’da halihazırda yaşanan enerji krizini daha da derinleştirebilir. Avrupa’nın ana tedarikçilerinden biri olan Rusya, bölgeye ihraç ettiği doğalgazın üçte birini Ukrayna üzerinden gönderiyor.