Avrupa'da doğalgaz fiyatları rekor tazeledi!
Avrupa'da doğal gaz fiyatları Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle 322 euroya çıkarak rekor tazeledi.
Rusya-Ukrayna savaşına bağlı tedarik endişeleriyle yükselişe geçen doğalgaz fiyatları 'ambargo planları' ile yeni zirveyi gördü.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı cuma gününü megavatsaat başına 192,5 eurodan tamamlamıştı.
Bugün megavatsaat başına 210 eurodan açılan kontratların fiyatı, cuma günkü kapanışa kıyasla yüzde 67 yükselerek Türkiye saatiyle 11.30'da megavatsaat başına 322 euroya çıktı.