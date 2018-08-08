Avrupa'da dikkat çeken karar! Okullarda akıllı telefon yasaklandı

Fransa'da öğrenciler önümüzdeki ay okullarına döndüklerinde akıllı telefon yasağıyla karşılanacak. Öğrencilerin okul saatleri süresince akıllı telefon ve tabletlerini kullanmalarına izin verilmeyecek. Meclisten yeni geçirilen bir yasa ile, 3 ila 15 yaş arasındaki çocukların, okul saatlerinde, hatta düzenli öğretim saatleri dışında bile akıllı telefonu aktif olarak kullanmaları yasa dışı hale getiriliyor.

TELEFONLAR ÖĞRETMENE TESLİM EDİLECEK

Yeni yasayla birlikte çocuklar akıllı telefonlarını okula getirebilecekler, ancak artık onları bir öğretmene teslim etmeleri ve günün sonunda geri almaları gerekiyor.Yasa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un seçim kampanyasının bir parçasıydı ve Fransa’daki gençler arasında ekran bağımlılığını önlemek için uygulamaya konuldu.

DERS SAATLERİNDE YASAKTI

Aslında Fransa 2010 yılında ders saatleri süresince akıllı telefon kullanımını yasaklamıştı. Bu yasa ile bir adım daha ileri giderek, yemek saatleri ve teneffüslerde bile akıllı telefon kullanımını yasaklıyor. Yasa ile birlikte telefonların güvenli bir şekilde depolanabilmesi için okullarda yeterli altyapının bulunmamasının öğretmenler için büyük sorunlara neden olacağı söyleniyor.

Akıllı telefonların ekran bağımlılığı, uyku bozukluğu ve siber zorbalığa sebep olduğu yaygın olarak kabul ediliyor. Fransa, genç insanlar arasında akıllı telefon kullanımı konusunda bir yasak koyan ve uygulayan ilk ülke. Ancak, bazı sesler okulda daha az akıllı telefonun daha fazla uyku eksikliğine yol açacağına işaret ediyor çünkü gençler, okuldan sonra ve gecenin geç saatlerinde akıllı telefon kullanımlarını artıracak.