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Avrupa'da deprem kömür madenini vurdu! işçilere ulaşılamıyor

Polonya'da bulunan Avrupa'nın en büyük kömür ocağında, deprem nedeniyle oluşan göçük sonrası mahsur kalan işçilere metan gazı nedeniyle ulaşılamıyor.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 17:32
Avrupa'da deprem kömür madenini vurdu! işçilere ulaşılamıyor

Polonya'da meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki deprem, kömür ocağında göçüğe neden oldu.

Yetkililer, Borynia-Zofiowka-Jastrzebie bölgesindeki ocakta yedi işçinin kayıp olduğunu açıkladı. Ulaşılamayan işçiler, yerin 900 metre altında.

Kurtarma operasyonu başlatılsa da ocak içerisinde ortaya çıkan yüksek oranda metan gazı ekiplerin ilerlemesini engelliyor.

JSW gruba ait Avrupa'nın en büyük kömür ocağı, Polonya'nın güneyinde, Çekya sınırına yakın bir noktada.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 17:32
  1. metan gazı
  2. kömür ocağı göçük
  3. polonya

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