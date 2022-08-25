Akşam Gazetesi Yazarı Turgay Güler bugünkü 'Avrupa'da çuval çuval maaş veriyorlar' başlıklı köşe yazısında Batı hayranı ezik kitleyi kaleme aldı. Güler yazısında 'kapağı yurtdışına atmak isteyen arkadaşlar atıp da geri dönmek zorunda olanları dinleseler hiç değilse.' ifadesini kullandı. İşte o yazı:

Başını alıp Almanya'ya gitmek istiyormuş.

Öbürü İngiltere'ye, beriki Fransa'ya.

Kimi de Amerika'ya.

İsviçre'ye, Hollanda'ya, Belçika'ya...

Gidip üç ay çalışıp araba sahibi olacakmış!

Beş ayda ev sahibi!

Birkaç sene çalışıp façayı düzeltecekmiş!

Avrupa'da insanın değeri varmış. Herkese bol bol, çuval çuval maaş veriyorlarmış!

Ortalık tiyatrocudan geçilmiyor.

Muhalefet uzunca bir süredir bu tiyatrocu arkadaşları kullanıyor. Özellikle de Meral Hanım ile Kemal Bey.

Kurgu bazen yolda yürürken hayat buluyor. Bir anda bir amca yahut abla beliriveriyor. Hükümete yahut Erdoğan'a saydırıyor da saydırıyor.

Kurgu bazen 'gençlerle buluşma' etkinliklerinde ortaya çıkıyor.

Bir kızımız kalkıyor, alıyor mikrofonu eline veriyor veriştiriyor.

Geçen bu tiyatronun bir benzeri yine Meral Hanım'ın içinde bulunduğu bir 'sahnede' vuku buldu.

Söz alıp 'açız' edebiyatı yapan arkadaşın gerçek hayattaki imkanları valla ne yalan söyleyeyim beni bile kıskandırdı.

Bu tür numaralar çok değil birkaç saat içerisinde deşifre oluyor, yatsıya bile kalmıyor ama muhalefet liderlerimiz hakikat karşısında hiç utanmıyor. Oralı bile olmuyor.

Yahu insanda biraz utanma olur değil mi?

Yok! Utanan da yok sıkılan da.

Çünkü bu utanç tiyatrolarından siyasi rant elde ediyorlar.

Peki ya o gençler? Onlar utanmıyor mu?

Ne bileyim, akıl alır gibi değil!

Onun bunun tiyatrosuna inanıp 'kapağı bir yurtdışına atsam' diyen genç arkadaşlar hiç mi haber okumaz?

Dünyadaki gelişmelerden bu kadar mı uzaklar?

Hadi diyelim okumuyorlar; Türkiye'de şu anda bile on binlerce gurbetçi var! Yahu gidip onlara bir kulak verseler. Avrupa'da hayat ne durumda bir dinleseler!

Yok, o da yok!

Dünyada yaşanan iklim ve enerji krizinin en çok vurduğu Fransa'da Macron birkaç gün önce halkına şöyle sesleniyordu:

'Özgürlüğünüzün bedelini ödeyin'... Yani? Mızmızlanmayın.

Fransa daha beterine hazırlanıyor şimdi. Artan enerji ve gıda fiyatları yüzünden perişan olan Fransız halkına tasarruf çağrıları yapılıyor. Kışı soğukta geçirmek zorunda kalabilecekleri uyarısı yapılıyor.

Macron da çıkıp 'bunun sorumlusu ben değilim, Ukrayna-Rusya savaşı' diyor.

Almanya sanki farklı. Almanya'da yoksulluk yüzde yirmiye dayandı. Hadi daha açık ifade edeyim. Her beş kişiden biri yoksul.

Alman hükümeti vatandaşlarına 'tasarruf' çağrısı yapıyor.

Daha düne kadar 'duşunuz beş dakikadan fazla sürmesin' çağrıları deniyordu şimdi 'bezle temizlenin' deniyor.

Almanya'da iki bin paraya iş bulacağını düşünen genç arkadaşlar küçücük bir evin kirasının bin para olduğunu bilmiyor.

Ekmek 3,50 Euro bu arada!

Avrupa'da sadece hayat pahalılığı yok ekonomik kriz de var. Dev şirketlerin durumu ortada. Hava yolları şirketlerinin halini görüyorsunuzdur.

Sağlık sistemleri çökmüş.

Amerika'da enerji fiyatları yüzde 70 artmış. Çok uzun bir aradan sonra ilk kez enflasyon belasıyla karşı karşıyalar.

Bu arada kapağı yurtdışına atmak isteyen arkadaşlar atıp da geri dönmek zorunda olanları dinleseler hiç değilse.

Ne desek boş! Gitmek isteyene kapı orada.

Ülkede yapılmak istenen tüm enerji santrallerine karşı çıkıyorlardı.

Sondaj gemileri alınırken bile çemkiriyorlardı!

Yeri gelmişken söyleyelim; Türkiye'de dünya ölçeğinde devasa işler yapıldı. Mesela İstanbul Havaalanı. Mesela nükleer enerji santrali. Mesela köprüler. Mesela insansız hava araçları, yerli silahlar, otomobil...

Yüzlerce, binlerce mühendis istihdam edildi ediliyor. Bu projelere de karşı çıkmışlardı. 'Yapmayacaksınız' diye talimat verip ülkeyi yangın yerine çevirmişlerdi.

Bu arkadaşlara uyulsaydı yüzlerce, binlerce mühendis evinde oturuyordu şimdi.

Neyse.

Gitmek isteyeni engelleyecek gücüm yok. Gidecekse gider.

Ama gittiğinde neyle karşılaşacağını bilsin istedim.