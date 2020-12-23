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Korona Virüs Avrupa'da Covid-19'a bağlı can kaybı 500 bini aştı
Korona Virüs

Avrupa'da Covid-19'a bağlı can kaybı 500 bini aştı

Avrupa'da koronavirüs salgınında toplam can kaybı 500 bin 648'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 01:08:00 -
Avrupa'da Covid-19'a bağlı can kaybı 500 bini aştı

Yeni tip koronavirüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, vaka ve can kayıpları hızla artıyor. İngiltere'de keşfedilen ve daha yüksek bulaşıcılığa sahip olan Covid-19'un yeni türü nedeni ile birçok ülke tedbirleri arttırdı. Avrupa'da İngiltere'nin ardından İtalya, Danimarka, Hollanda'da da virüsün yeni türü tespit edildi.

Avrupa'da salgının başından bu yana küresel vaka ve can kaybının yaklaşık yüzde 30'u bildirildi. Avrupa'da can kayıpları son aylarda artış eğilimi gösterdi. Geçtiğimiz Şubat ayında Fransa'da ilk Covid-19'a bağlı ölümün ardından Avrupa'nın 250 bin can kaybına ulaşması 8 ay sürerken, can kaybı 250 binden 500 bine sadece 60 günde ulaştı.

Fransa, İspanya, İtalya, Birleşik Krallık ve Rusya Avrupa'daki can kayıplarının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyor. Dünya genelinde ise toplam vaka sayısı 78 milyon 71 bin 86'ya, toplam can kaybı ise 1 milyon 716 bin 248'e ulaştı.

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