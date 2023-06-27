Avrupa’da cezaevlerinin en kalabalık olduğu ülke Türkiye

Euronews'in haberine göre, Avrupa Konseyi’nin cezaevleriyle ilgili bugün yayımlanan yıllık raporuna göre, 2022 yılı 31 Ocak tarihi itibarıyla Türkiye’deki cezaevlerinde 303 bin 945 mahkum veya tutuklu bulunuyor.

Bu sıralamada, İngiltere (79,092), Polonya (71,874), Fransa (69,964), Almanya, (56,294), İtalya (54,372), Ukrayna (48,038) ve İspanya (47,425) Türkiye’nin ardından diğer sıraları alıyor.

Rapora göre, nüfusa göre de kişi başına en fazla mahkum ve tutuklunun olduğu ülke yine Türkiye.

Buna göre, Türkiye’de 100 bin kişi içinde 355 kişi cezaevinde. Bu sıralamada, Gürcistan (237), Azerbaycan (217), Macaristan (194), Litvanya (191), Polonya (190), Slovakya (187), Arnavutluk (176), Çekya (175) ve Letonya (172) Türkiye’yi izleyen diğer ülkeler.

Rapora göre, 31 Ocak 2021'den 31 Ocak 2022'ye kadar, nüfusu bir milyonu aşan ülkelerde ortalama hapsedilme oranı yüzde 2,3 arttı.

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Tutukluluk oranının en fazla arttığı cezaevi yönetimleri ise şu şekilde sıralandı: Slovenya (yüzde 23), Finlandiya (yüzde 15), Fransa (yüzde 15), Kuzey İrlanda (yüzde 13), Karadağ (yüzde 12), Hırvatistan (yüzde 10) ve Türkiye (yüzde 9,2).

Rapora göre genel olarak, Avrupa'da hapishanelerdeki yoğunluk Ocak 2021'den Ocak 2022'ye kadar yüzde 4,8 artış gösterdi.

Buna göre, doluluk oranı mevcut 100 kişilik kapasiteye göre 87,4'ten 91,6'ya çıktı.

Cezaevlerindeki kapasiteye göre en fazla yoğunluğun yaşandığı 7 ülke ise şunlar: Romanya’da 100 kişilik kapasiteye 124 mahkum, Kıbrıs Rum Kesimi’nde (118, Fransa’da 115, Belçika’da 115, Türkiye’de 113, Yunanistan’da 108 ve İtalya’da 107 mahkum düşüyor.

Rapora göre, on ülkenin cezaevlerinde tüm mahkumların dörtte birinden fazlası uyuşturucuya bağlı suçlardan hüküm giydi.

una göre, uyuşturucudan mahkum olanların diğerlerine oranına bakıldığında Belçika, yüzde 51, Letonya yüzde 43, Azerbaycan yüzde 37, Türkiye yüzde 32, İtalya yüzde 32, Malta yüzde, Arnavutluk yüzde 28, Danimarka yüzde 27, İzlanda 27 ve Sırbistan yüzde 26.