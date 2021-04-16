Avrupa’da camiler hedefte! Yine Hollanda ve yine ırkçı ‘Paskalya Hediyesi’ içerikli hakaret mektubu

Avrupa’nın çeşitli yerlerindeki camiler sık sık hakaret ve tehditlerin hedefinde oluyor. Kuzey Hollanda Millî Görüş Camii’ne bağlı Deventer Abdülhamid Camii de geçtiğimiz günlerde bir hakaret mektubu aldı. Zarfın içinden üzerinde “Bizim toplumda ağlayanlar için yumurta bayramı hediyesi” yazan bir bebek bezi içinde İslam’a hayır ifadeleri olan kağıtlar, Peygamberimiz’e hakaret karikatürü ve Kur’an ayetlerinin yazılarak yırtıldığı kağıt parçaları çıktı.

Benzer içerikteki mektupların başka camilere de gönderildiği öğrenildi.

Konuyla iligli olarak Camia’ya konuşan Deventer Abdülhamid Camii Başkanı Şükrü Ekici şunları söyledi: “3 Nisan 2021 tarihinde paskalya hediyesi olduğu ifade edilen bir mektup aldık. Zarfın içinden çocuk bezi ve onun da içersinde Müslümanlara, Kur’an’a ve

Peygamberimize hakaret ifadelerinin olduğu bir mektup çıktı. Mektubun içeriği tabii ki hoş değildi. Bizler de bu durumu kamuoyu ile paylaştık. Bunun yanı sıra durumu semt polisine bildirdik. Sosyal medyada paylaşmamızın ardından belediye başkanımız arayarak geçmiş olsun temennisinde bulundu ve başka şehirlerde de benzer mektuplar olmasından dolayı ülke çapında polis teşkilatının devreye girdiğini belirtti. Bu gibi girişimlere bir son verilmesini, bunu yapanların da mutlaka cezalandırılmasını temenni ediyorum.”

Şükrü Ekici paylaşımlarının ardından kendilerini arayan Deventer Belediye Başkanı Ron König’e, T.C.Deventer Başkonsolosu Tuna Yücel-Modrak’a ve diğer sivil toplum kuruluşları başkanlarına “yanımızda duruşlarından ve bize manevî destek oluşlarından dolayı” teşekkürlerini de ifade etti.

Camiler hedefte

Hollanda’da camiler dönem dönem hakaret ve saldırıların hedefi oluor. İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi Hollanda’daki yaklaşık 100 camiye Kur’an’ın ayak altına alındığını gösteren çirkin bir yılbaşı tebrik kartı göndermişti. 2021 Nisan ayında ise Hollanda’nın Almere kentindeki Ömer İbn El Hattab Camisi’ne “Müslümanlar diri diri yakılmalıdır” ifadelerini içeren tehdit mektubu gönderildi. Nisan ayı başlarında ayrıca, Gouda kentindeki Fas İslam Derneğine bağlı inşa halindeki Esselam Camisi’nin 40 yaşında bir saldırgan tarafından kundaklandığı ve camide hasar oluştuğu bildirilmişti.