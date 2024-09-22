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Avrupa Avrupa'da Boris Fırtınası: 24 Ölü
Avrupa

Avrupa'da Boris Fırtınası: 24 Ölü

Yeniakit Publisher
2024-09-22 11:18:00 -
Avrupa'da Boris Fırtınası: 24 Ölü

Boris Fırtınası'nın Orta ve Doğu Avrupa'da yol açtığı sellerde, ölü sayısı 24'e yükseldi.

Boris Fırtınası'nın Orta ve Doğu Avrupa'da yol açtığı sellerde, ölü sayısı 24'e yükseldi.
Orta ve Doğu Avrupa'yı etkisi altına alan Boris Fırtınası'nda bilanço ağırlaşıyor.

Şiddetli rüzgarlar ve şiddetli yağışlar nedeniyle Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya'da yerleşim yerleri sular altında kalırken en az 24 kişi hayatını kaybetti.

Boris Fırtınası nedeniyle Avusturya'da 5, Romanya'da 7, Polonya'da 4 ve Çek Cumhuriyeti'nde de 3 kişi hayatını kaybetti.

Daha önce Macaristan'da 5 ölüm vakası bildirilmişti.

Çek Cumhuriyeti'nde, çoğunluğu ülkenin kuzeydoğusunda olmak üzere 60 binden fazla eve hâlâ elektrik verilemediği belirtildi.

Ülkenin en büyük su tutma havzası olan Rozmberk göleti taşmaya başlarken, bölgeden 500 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Yetkililer, yağışlar nedeniyle nehirleri taşmasından dolayı, tedbirli olunması konusunda uyarı yapıyor. (İLKHA)

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