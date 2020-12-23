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Korona Virüs Avrupa'da bilanço giderek ağırlaşıyor: İtalya'da Covid-19 can kaybı 70 bini aştı
Korona Virüs

Avrupa'da bilanço giderek ağırlaşıyor: İtalya'da Covid-19 can kaybı 70 bini aştı

İtalya'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 553 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 70 bin 395'e yükseldi. Ülkede ayrıca, İngiltere ile bağlantısı olmayan 1 kişide mutasyona uğramış virüse rastlandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 23:30:00 -
Avrupa'da bilanço giderek ağırlaşıyor: İtalya'da Covid-19 can kaybı 70 bini aştı

Avrupa'da yeni tip koronavirüs salgınında bilanço giderek ağırlaşıyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 175 bin 364 test yapıldığı, 14 bin 522 yeni pozitif vaka tespit edildiği bildirildi.

Böylece ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 991 bin 278'e ulaştı. Açıklamada, son 24 saatte 20 bin 494 kişinin virüsü yenerek iyileşmesiyle, toplam aktif Covid-19 hasta sayısının ise 598 bin 816'ya gerilediği aktarıldı. Son 24 saat içinde 553 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurulurken, ülkede toplam can kaybı ise 70 bin 395 oldu.

Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısında görülen azalma eğilimi ise devam etti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, salgına ayırılan yoğun bakım yataklarının 63'ünün daha boşaldığı ve ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 2 bin 624'e düştüğü belirtildi.

1 kişide mutasyona uğramış virüse rastlandı

Ayrıca İtalya'nın Ancona kentinde bir kişide İngiltere'de görülen mutasyonlu koronavirüse rastlandığı bildirildi. Ateş şikayeti üzerine birkaç gün önce Covid-19 testi yapılan kişinin İngiltere bağlantılı teması olmadığı ifade edildi.

Ülkede, Pazar günü İngiltere kaynaklı mutasyonlu virüse sahip 1 kişinin tespit edildiği ve İngiltere ile hava yolu ulaşımının 6 Ocak'a kadar durdurulduğu duyurulmuştu.

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