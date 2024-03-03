Avrupa’da barut krizi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’ya destek veren ülkelerin yetkilileriyle Paris’te gerçekleştirdiği toplantı sonrası barut kıtlığıyla yüzleşmeleri gerektiğini ifade etmesinin ardından AFP’ye konuşan Fransa Uluslararası ve Stratejik İlişkiler Enstitüsü (IRIS) Müdür Yardımcısı Jean-Paul Maulny, Avrupa’da çok az sayıda barut üreticisi bulunduğunu söyledi.

HAMMADDE YOKLUĞU

Avrupa Birliği’nin iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton da Paris’te gazetecilere verdiği demeçte, AB’nin barut için hammadde bulma konusunda zorluklarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Barut yapımı için Çin’den ithal edilen pamuğa ihtiyaç duyduklarını belirten AB yetkilisi, barut pamuğu olarak da bilinen ‘nitroselüloz’ maddesinin ithalinin birkaç ay öncesinde durduğunu aktardı. Bu ürünün top mermisi imalatında olmazsa olmaz olduğunun altını çizen Breton, bazı İskandinav ülkelerinin, gerçekleştirdikleri inovatif çalışmalarla söz konusu maddenin ikamesini bulmak üzere olduklarını söyledi

RUSYA ŞU AN RAHAT

Breton, AB’nin top mermisi üretimini arttırma çabalarının sürdüğünü, bloğun yıllık üretim kapasitesini bu yılın sonuna kadar 1.5 milyon ila 1.7 milyon arasına çıkaracağını öne sürdü. Rusya’nın Kuzey Kore’den ithal ettiği top mermileri sebebiyle şu an bir sorun yaşamadığını ancak uzun vadede Moskova’nın da benzer bir ihtiyaç duyabileceğini belirtti.