Avrupa'da Avrupa Birliği algısı karamsar: Birlik yanlış yolda

Diğer yandan AB ile ilgili olumlu görüş beyan edenlerin seviyesi ciddi oranda arttı. Ülkelerinin AB'de kalmasını isteyenlerin oranı yüzde 62 oldu. Bu görüş, 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasından 1992 Maastricht Anlaşması'na kadar olan dönemde de aynı seviyedeydi.

Euronews'in aktardığına göre, 28 ülkeli AB'nin yanlış yöne doğru gittiğini söyleyenler geçtiğimiz Nisan ayından Eylül ayına kadar olan dönemde yüzde 8 arttı.

Avrupa entegrasyonunun önde gelen temsilcileri olarak bilinen Almanya ve Fransa'da bu oranlar sırasıyla yüzde 59 (+13) ve yüzde 52 (+13) oldu.

Raporda bu düşüşü açıklamakta ekonomik faktörlerden ziyade 'siyasi faktörlerin' etkili olduğu yorumuna yer verildi.

Aynı dönemde AB'nin 'doğru yöne gittiğini' söyleyenlerin oranı yüzde 4 düşerek, yüzde 28 oldu. Bu son üç yıldaki ilk düşüş olarak kayıtlara geçti.

EN KÖTÜMSER İTALYANLAR

Ankette AB genelinde halkın yüzde 68'i ülkelerinin birliğe üye olmasından yararlandığını düşünüyor. Buna gerekçe olarak ise 'AB ülkelerin ekonomik büyümesine katkı sağlıyor' görüşü ifade ediliyor.

İtalyanlar ise ülkelerinin AB üyeliğinden en az yarar sağlayan devlet olduğunu düşünüyor.

AB üyeliğini 'pozitif' olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 62. Slovakya'da bu oran yüzde 51 iken Lüksemburg'da yüzde 87.

EN OLUMSUZLAR

AB ile ilgili olumsuz görüşe sahip ülke halkları ise sırasıyla Yunanistan (yüzde 20), Romanya (yüzde 21) ve İngiltere (yüzde 22) oldu.

Avrupalıların yüzde 66'sı ülkelerinde 'birlikten ayrılış referandumu' yapılması durumunda AB'de kalma yönünde oy kullanacaklarını söylüyor. Sadece yüzde 17'lik kesim ayrılma yönünde oy vereceğini ifade ediyor. Bu konuda kararsızların oranı da yüzde 17.

Gençlerin yüzde 71'i AB'de kalma yanlısı; 55 yaş üzerinde ise bu oran yüzde 61.

İngiltere'de de 15 yaş üzeri gençlerin yüzde 53'ü ülkelerinin AB'de kalması yönünde yüzde 35'i de ayrılması yönünde oy vereceklerini kaydediyor. Bu ülkede 2016'da yapılan referandumda seçmenlerin yüzde 51.9'u İngiltere'nin AB'den ayrılması için 'evet' demişti.

SEÇİME İLGİ DÜŞÜK

Anket aynı zamanda Avrupalıların Mayıs 2019'da yapılacak Avrupa Parlementosu seçimine ilgilerinin düşük olduğunu gösteriyor. Ankete katılanların yüzde 44'ü bu konuda bilgi sahibi olmadığını söylüyor.

Seçime 'büyük ihtimalle' katılmayacağını söyleyenler yüzde 33 seviyesinde; seçime 'kesinlikle katılacağını'söyleyenler yüzde 31 oranında.

Seçmenlere göre AP seçimlerinde kendileri için en önemli konunun mülteci sorunu olduğunu söyleyenler yüzde 50 ile ilk sırada. Ekonomi, büyüme, genç işsizlikle mücadele yüzde 47 ile ikinci sırada yer alıyor.