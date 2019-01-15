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"Avrupa'da artık göçmen krizi yok"

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos:"Artık herkesin gözünü açmasını istiyorum. Birilerinin yansıttığının aksine artık göçmen ya da mülteci krizi yok"

15 Ocak 2019 Salı 18:39
"Avrupa'da artık göçmen krizi yok"

STRAZBURG (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, "Artık herkesin gözünü açmasını istiyorum. Birilerinin yansıttığının aksine artık göçmen ya da mülteci krizi yok." açıklamasında bulundu.

Strazburgda'ki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunun göç oturumunda konuşan Avramopoulos, kıtaya yönelik düzensiz göçmen akınında geçen seneye göre yüzde 80 azalma olduğuna dikkati çekti.

Göç akınında ciddi azalma olmasına rağmen bazı göçmenlerin AB'ye gelmeye devam edeceğini ifade eden Dimitris Avramopoulos, AB'nin bunun üstesinden, dayanışma içinde hareket ederek gelebileceğini vurguladı.

Ülkelerin tek başına hareket etmesi durumunda göçmen akınının sorun olmaya devam edeceğine işaret eden Avramopoulos, bu çerçevede AB'nin sürdürülebilir bir iltica sistemi inşa etmesinin zorunlu olduğunu kaydetti.

- "Geçici düzenlemeler inşa edilebilir"

Dimitris Avramopoulos, iltica sistemi tamamlanana kadar AB Komisyonunun üye ülkelerle çalışarak geçici düzenlemeler inşa etmeye hazır olduğunu söyledi.

Düzensiz göçmen akınında ciddi düşüş olmasına rağmen siyasi tutumların değişmediğine dikkati çeken Avramopoulos, "Artık herkesin gözünü açmasını istiyorum. Birilerinin yansıttığının aksine artık göçmen ya da mülteci krizi yok." ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 18:39
  1. AB Komisyonu Göç İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos
  2. Avrupa
  3. göçmen krizi

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