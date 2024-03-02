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Avrupa Avrupa'da Airbnb ile kiralamaya sınırlama
Avrupa

Avrupa'da Airbnb ile kiralamaya sınırlama

Yeniakit Publisher
2024-03-02 10:49:00 - 2024-03-02 10:53:28
Avrupa'da Airbnb ile kiralamaya sınırlama

Avrupa Parlamentosu’ndan kısa süreli konut kiralama uygulaması Airbnb gibi platformlara düzenleme getirildi.

Avrupa’nın en turistik kentlerinden olan Hollanda’nın başkenti Amsterdam ve Fransa’nın başkenti Paris’te, konutların kısa süreli kiralanması kısıtlanacak. Yaklaşık 7 bin evin Airbnb üzerinden kısa süreli kiralandığı Hollanda, aynı zamanda ciddi bir konut krizi içerisinde bulunuyor. Bu sebeple düzenleme ile ülkedeki konut sahiplerinin, evlerin kısa süreli kiralaması yılda en fazla 30 günle sınırlandırıldı.

Yasa en geç 2 yıl içinde yürürlüğe girecek. Çevrimiçi kısa süreli kiralamalar, AB’deki toplam turistik konaklamanın yüzde 25’ine ulaştığı açıklanmıştı.

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