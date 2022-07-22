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Avrupa Avrupa'da 11 yıl sonra bir ilk
Avrupa

Avrupa'da 11 yıl sonra bir ilk

Kötü giden ekonomisini düzeltme çabalarına giren Avrupa Merkez Bankası, 11 yıl aradan sonra ilk kez faiz artırımına gitti. Banka, yüksek enflasyonu kontrol altına almak için politika faizini 50 baz puan artırdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 06:59:00 - 2022-07-22 07:03:09
Avrupa'da 11 yıl sonra bir ilk

Avrupa Merkez Bankası, yüksek enflasyon oranları sonrası, faiz artırma kararı aldı. Politika faizinin 50 baz puan artırılması ile banka, 11 yıl sonra ilk kez faiz artışı gerçekleştirmiş oldu.

Avrupa Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, yeni bir tahvil alım programı başlatıldığı da duyuruldu. Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamasında ilerideki toplantılarda da faiz artırımı kararı alınacağı mesajı verildi. Orana ise "toplantıdan toplantıya ve verilere göre karar verileceği" belirtildi.

Avrupa Merkez Bankası'ndan sonra gözler Amerikan Merkez Bankası FED'e dönmüş durumda. Önümüzdeki hafta kararını açıklayacak FED'in bir kez daha faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

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