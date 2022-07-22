Avrupa'da 11 yıl sonra bir ilk

Avrupa Merkez Bankası, yüksek enflasyon oranları sonrası, faiz artırma kararı aldı. Politika faizinin 50 baz puan artırılması ile banka, 11 yıl sonra ilk kez faiz artışı gerçekleştirmiş oldu.

Avrupa Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, yeni bir tahvil alım programı başlatıldığı da duyuruldu. Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamasında ilerideki toplantılarda da faiz artırımı kararı alınacağı mesajı verildi. Orana ise "toplantıdan toplantıya ve verilere göre karar verileceği" belirtildi.



Avrupa Merkez Bankası'ndan sonra gözler Amerikan Merkez Bankası FED'e dönmüş durumda. Önümüzdeki hafta kararını açıklayacak FED'in bir kez daha faiz artırımına gitmesi bekleniyor.