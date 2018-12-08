Avrupa Yetim-Der'den Bangladeşli yetim çocuklara yardım

Avrupa Yetim-Der'den Bangladeşli yetim çocuklara yardım08 Aralık 2018 Cumartesi 15:06
BARGUNA (AA) - Avrupa Yetim-Der, Bangladeş'in Barguna kentinin Betagi ilçesindeki medrese öğrencilerine gıda ve kırtasiye yardımı yaptı.
İhtiyaç sahiplerine hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmak üzere İstanbul'dan yola çıkan Avrupa Yetim-Der ekibi, Betagi ilçesine ulaştı.
Burada Dar-ül Kur'an Medresesinde öğrenim gören 100 yetim çocuğa kesilen 30 kurbanın eti ve kırtasiye yardımı ulaştırıldı.
Ayrıca Umut Kervanı Derneği'nin gönderdiği 315 Kur'an-ı Kerim de dağıtıldı.
Avrupa Yetim-Der yetkilisi Nizamettin Aygan AA muhabirine, yetim çocuklara hayırseverlerin yardımını ulaştırmak için geldiklerini söyledi.
İlçe halkının Türklere yoğun ilgi gösterdiğini ve yardımlardan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Aygan, şöyle konuştu:
"Hayırseverlerin yardımları gerçekten ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırıyoruz. Buraya gelip insanların zor şartlar altında hatta imkansızlıklar içinde medreselerde Kur'an-ı Kerim ve bilim öğrenmeye çalışmaları mutluluk verici. Hayırseverlerin bu öğrencilere yaptığı ve yapacağı yardım sayesinde bu öğrenciler daha kolay öğrenim görebilecek."
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