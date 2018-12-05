Avrupa Yetim-Der'den Arakanlılara insani yardım

BANGLADEŞ (AA) - Avrupa Yetim-Der tarafından Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki kamplarda kalan Arakanlı mültecilere hijyen malzemeleri ile gıda yardımında bulunuldu.

Üç bin sığınmacı sağlık taramasından geçirilirken dernek tarafından kesilen 45 kurbanın eti mazlumlara dağıtıldı.

İhtiyaç sahiplerine hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmak üzere İstanbul'dan yola çıkan Avrupa Yetim-Der ekibi, Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Kutupalan kampına ulaştı.

Dernek yetkilisi Hüseyin Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arakanlılar için dernek olarak sağlık taraması projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Kamplarda yaşayan ailelere vatandaşların yardımlarını ulaştırdıklarını aktaran Ateş, şöyle konuştu:

"Yardımlar azaldığı için temizlik, su sıkıntısı çeken Arakanlılar sağlık problemleriyle karşı karşıya kalıyor. Bunlardan da en çok etkilenen küçük çocuklar oluyor. Biz de bu yüzden 3 bin kişiye sağlık taraması yaptık. Buradaki doktorlar da ilaç bulma konusunda sıkıntı yaşıyor. Buraya hayırseverler tarafından yapılan yardımların artmasını diliyorum. Aylardır et yiyemeyen Arakanlılar için kurban yardımında bulunan hayırseverlere de teşekkür ediyoruz, sayılarının artmasını diliyorum."