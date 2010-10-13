Avrupa Yakası Adalet Sarayı'nda sona doğru

Proje, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'na yıl sonunda teslim edilecek. İstanbul Çağlayan'da inşaatı devam eden Avrupa Yakası Adalet Sarayı bitiriliyor. Betonarme işlerin yüzde 100 bitirildiği Avrupa Yakası Adalet Sarayı'nda, ince işlerin ise yüzde 85'i tamamlandı. Projenin inşaat alanında, 1 milyon 200 bin metreküp hafriyat yapıldı ve 37 bin ton demir ile 260 bin metreküp beton kullanıldı. Avrupa Yakası Adalet Sarayı, 343 bin metrekarelik kapalı alanıyla Avrupa'nın en büyük adliye sarayı olacak.



BİNADA YOK YOK



Modern mimari ve Türk mimarisini birleştiren Avrupa Yakası Adalet Sarayı, dışarıdan bakıldığında modern ve teknolojik bir bina olarak gözükürken, içinde bahçeler ve avlular gibi klasik Türk mimarisini simgeleyen öğeleri ile öne çıkıyor. Birbirine bağlı 20 blokta 326 duruşma salonu, 1,500 hâkim ve savcı ofisi, 93 asansör, 4 konferans salonu, kafeteryalar, yemek salonları, PTT ve banka şubelerinin yer alacağı projede, bloklar ise 7 katı bodrum olmak üzere toplam 16 kattan oluşuyor. Binanın 2.000'i halka açık, 1.200'ü adliye çalışanlarına ait olmak üzere 3.200 araç kapasiteli 83 bin metrekarelik kapalı otoparkı bulunuyor.



BİTMEDEN ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR



Avrupa Yakası Adalet Sarayı binasında, 62 bin metrekare su yalıtımı, 185 bin metrekare ısı yalıtımı yapıldı. Dış cephede 55.000 m2, iç cephelerde 110.000 m2 olmak üzere toplam 165.000 m2 doğal granit, 175.000 m2 granit seramik kullanıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Romanya Politeknik ve İsviçre Zürih Üniversitelerinin de aralarında bulunduğu pekçok üniversite öğrencisi, Adliye Sarayı'nı gruplar halinde ziyaret ederek, proje hakkında bilgi aldı. İnşaatı tamamlandığında 5 bin kişinin çalışacağı binanın, günlük ziyaretçi sayısı ise 70 bin kişi civarında olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kavşak düzenleme, metro ve yollarla ilgili yeni düzenleme projelerinin tamamlanmak üzere olduğu Adalet Sarayı'nın bahçesinde ise metro girişi bulunacak.