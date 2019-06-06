Avrupa vize fiyatları ne Kadar? AB vize ücretleri son dakika zamlandı mı?

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gidecek olan vatandaşları son dakika vizelere yapılan zamla şaşkınlık yaşadı. AB ülkelerine gitmek isteyen vatandaşlar Avrupa vize fiyatları ne kadar? AB vize ücretleri kaç para? Sorusunu sorarken Avrupa Birliği (AB) Konseyi, vize başvuru ücretlerinin 60 eurodan 80 euroya çıkartılmasını onayladı. Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan düzenleme, AB Resmi Gazetesinde yayınlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

AB Konseyi, vize ücretlerinin yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin kabul edildiğini açıkladı. Buna göre, AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşlarına uygulamakta olduğu seyahat vizesi ücretlerinde değişiklik olacak. Bu kapsamda AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 euroluk (390 TL) ücret, 80 euroya (520 TL) çıkarılacak. Öte yandan, vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek. Daha önce Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan düzenleme, AB Resmi Gazetesinde yayınlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girecek.