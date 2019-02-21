"Avrupa ve İngiltere için korkunç sonuçları olur" AB Komisyonu Başkanı Juncker, "Eğer anlaşmasız Brexitolursa, Avrupa ve İngiltere için korkunç sonuçları olur" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Eğer anlaşmasız Brexitolursa, Avrupa ve İngiltere için korkunç sonuçları olur" dedi. Ayrıntılar gelecek...

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