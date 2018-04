Avrupa ve Araplar Kudüs için çalışıyormuş

Münübe Yılmaz

Avrupa Dışişleri ve Güvenlik Teşkilatı Yüksek Temsilciliğini yürüten İtalyan politikacı Federica Mogherini, Suudi Arabistan’a yaptığı ziyarette Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al-Jübeir ile yaptığı toplantı sonrasında, Avrupa ve Arap ülkelerinin, Kudüs’ün Filistin’in başkenti olarak kalması için beraber çalıştığını iddia etti. Filistin devletinin sürekli bir sömürülmeye maruz bırakıldığını dile getiren Mogherini, Avrupa Birliği’nin, iki devletli çözümü desteklemekten asla vazgeçmeyecğini vurguladı. Kudüs’ü her daim, Filistin’in başkenti olarak görmeye devam edeceklerini söyleyen Magherini, “ Kutsal mekan Kudüs’ün eşsiz statüsünü korumaya devam edeceğiz” dedi. Suudi Arabistan’ın Dahran şehrinde her yıl düzenlenen Arap ülkeleri zirvesine katılan Magherini “ Dünya ülkeleri arasındaki tansiyonun giderek yükseldiği şu günlerde, özellikle Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs çiddi bir sömürü ve yıpratılma altında. Fakat Ortadoğu ülkelerinden oluşan müttefiklerimizle beraber, iki devletli çözümü savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.” açıklamasında bulundu. Avrupa ve Arap ülkelerinin Kudüs’ü korumak konusundaki sorumluluklarını her zaman paylaşacaklarını söyleyen İtalyan politikacı, 6 Aralık’ta yapilan BM oylamasında 26 Avrupa ülkesinin Kudüs’ün İsrail’in başkenti olmasını reddettiğini de hatırlattı. Zirvede, ülkesinin ABD’nin Kudüs ile alakalı kararını reddederek destek vermediğini dile getiren, Müslüman ülkeler yerine Avrupa ve ABD ile işbirliği yapan Kral Selman ise “ Kudüs her zaman Filistin’in bir parçası olarak kalacaktır” dedi.