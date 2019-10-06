Hollanda'nın ismi resmen değişti

Hollanda alınan resmi kararla birlikte 'Holland' adı yerine 'Netherlands' ismini kullanacak.

Hollanda aldığı karar ile ülkenin batı kıyısını ifade eden 'Holland' ismi yerine ülkenin tamamını ifade eden 'Netherlands' ismini kullanacak.

Netherlands dünya genelinde kullanılsa da ülkenin resmi adı Holland olarak yer alıyordu. Adformatie'de yer alan habere göre, söz konusu karar Hollanda isminin uyuşturucu ve Red Light Sokağı ile anımsatması sebebiyle alındı. Amsterdam yönetiminin ülkenin resmi ismi olarak Netherlands'i kabul etmesiyle beraber ülkenin yeni imajının Netherlands adı etrafında şekillendirilmesi planlanıyor.