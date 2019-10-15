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Avrupa ülkesinden Türkiye'ye 'Suriye' teklifi!

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, "Eğer Türkiye, Suriye'yi terk etmek zorunda kalan ailelerin geri dönebilmesi için Suriye'de güvenli bir gölge oluşturursa Macaristan, Türkiye ile memnuniyetle iş birliği yapar." açıklamasında bulundu.

15 Ekim 2019 Salı 14:28
Avrupa ülkesinden Türkiye'ye 'Suriye' teklifi!

Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7'nci Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'da bulunan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macar kamu medyasına, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Szijjarto, Macaristan'ın, mültecilere kendi ülkelerinde destek verme politikası izlediğini ve bundan dolayı Türkiye'nin Suriyeli mülteci problemini, Suriye'de çözebilmesinin Macaristan'ın çıkarına olduğunu söyledi.

Bakan Szijjarto, "Eğer Türkiye, Suriye'yi terk etmek zorunda kalan ailelerin geri dönebilmesi için Suriye'de güvenli bir gölge oluşturursa Macaristan, Türkiye ile memnuniyetle iş birliği yapar." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bugüne kadar 4 milyon mülteci için 40 milyar dolar harcadığına işaret eden Szijjarto, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı da açık bir şekilde ülkesinde yaşayan 4 milyon mülteci için 40 milyar dolar harcadıklarını açıkladı. Kendisinin de kendi kamuoyuna bu durumu ne zamana kadar sürdürebileceğini açıklaması ve cevap vermesi gerekiyor. Bu yüzden Suriyelileri güvenli ortamda geri yollama yolunu seçti."

"Türkiye, göçmenleri Suriye'ye geri yollasın"

Szijjarto, Macaristan'ın kendi sınırına yüz binlerce ya da milyonlarca göçmenin gelmesini istemediğini vurgulayarak, "Eğer bize şunu sorarlarsa, 'Türkiye, göçmenleri geri Suriye'ye mi yollasın, yoksa kapıları açsın Avrupa'ya mı gelsinler?' Bizim cevabımız tabii ki, 'Türkiye, göçmenleri Suriye'ye geri yollasın ve 4 milyon mülteci için Avrupa kapılarını açmasın' şeklinde olur." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önceki açıklamasında da Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yayımlamak istediği ortak deklarasyonu Macaristan'ın uzun süre bloke ettiğini belirtmiş, "Türkiye'de yaklaşık 4 milyon düzensiz göçmen ve mülteci var. Türkler, onların geri dönmesi için çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 14:28
  1. Azerbaycan
  2. Peter Szijjarto
  3. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK)
  4. Suriye
  5. Türkiye

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  • HAKANHAKAN18 dk önce
    BUNLAR HRİSTİYANLAŞMIŞ HUN TÜRKLERİ FAKAT ÖNERİYE BAKARSANIZ,BİZİM MÜSLÜMAN ARAPLARDAN GELMESİ GEREKEN BİR TEKLİF.BELKİ DE ZAMANLA İSLAMA GİRECEK İLK AVRUPA MİLLETİ BUNLAR OLACAK VE GAVUR AŞIĞIARAPLARDAN DAHA DELİKANLI BİR MİLLET BUNLAR.ALLAH BU MACARLARA İSLAM İLE MÜŞERREF OLMAYI,GAVUR AŞIĞI ARAPLARA DA AKIL,FİKİR,HİDAYET VERSİN...

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