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Korona Virüs Avrupa ülkesinden korona hamlesi! Aşı olana 250 TL verilecek
Korona Virüs

Avrupa ülkesinden korona hamlesi! Aşı olana 250 TL verilecek

Sırbistan'da 31 Mayıs'a kadar koronavirüs aşısı yaptıranlara 3 bin dinar (yaklaşık 25 euro, 250 TL) ödeme yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 12:41:00 -
Avrupa ülkesinden korona hamlesi! Aşı olana 250 TL verilecek

Ntv'deki habere göre Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç, yaptığı açıklamada Mayıs ayı sonundan önce Covid aşısı olan her vatandaşa, ödeme yapılacağını söyledi.

Sırp televizyonu Pink'e yaptığı açıklamada Vuciç, 31 Mayıs'a kadar aşı olanlara 3 bin dinar (yaklaşık 25 euro) yardım yapacaklarını söyledi.

Aşı olmak istemeyenlerin "bencilce ve sorumsuzca" davrandığı değerlendirmesinde bulunan Vucic, "Onlara yönelik ayrımcı önlemler alamayız. Sorumlu davranıp aşı yaptıranları ne şekilde ödüllendireceğimizi düşünüp böyle bir karara vardık" dedi.

Aşı olmayanlara yaptırım

7 milyonluk nüfusun 1,3 milyonunun tamamen aşılandığını belirten Vuciç, aşılama çalışmalarının duraksamaya uğradığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç, aşı olmayan kamu çalışanlarının virüse yakalandıkları takdirde ücretli izin alamayacaklarını sözlerine ekledi.

‘Tıp'ta kimsenin para verdiğini ya da aldığını görmedim"

Sırbistan, alışveriş merkezlerinde aşılar sunarak ve gönüllüleri kuponlarla ödüllendirerek önümüzdeki dönemde uygulanan aşı miktarını artırmayı planlarken Sırp epidemiyolog Zoran Radovanoviç AFP'ye verdiği demeçte, "Tıp literatüründe Covid-19 aşıları için kimsenin para verdiğini ya da aldığını görmedim" dedi.

“Sadece Avrupa'da değil, dünyada da ilk olabiliriz" ifadelerini kullanan Zoran Radovanoviç, aşılama araçlarını parayla teşvik etmenin iki ucu keskin bir kılıç olabileceği konusunda uyardı.

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