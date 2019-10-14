Lüksemburg'dan 'harekat' açıklaması: "Türkiye'yi durdurmaya gücümüz yetmez" Barış Pınarı Harekatı'nı konuşmak için toplanan AB konseyi öncesi Lüksemburg'un Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, "Avrupa'nın Türkiye'yi durdurmaya gücü yetmez" değerlendirmesinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, ilk andan itibaren çoğu Avrupa ülkesi tarafından itirazlarla karşılandı. Harekatı durdurmak için elinden geleni yapan, silah satışını durdurduklarını açıklayan, YPG’li teröristlere desteğini belirten ülkelere en güzel cevapsa, Lüksemburglu bakandan geldi. "Avrupa'nın yeterli askeri gücü yok" AB Dışişleri bakanları, gündem değerlendirmesi yapmak ve Türkiye’nin Suriye’de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı masaya yatırmak için Lüksemburg'da toplandı. Toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn’un Türkiye’ye ilişkin sarfettiği sözlerse Avrupa Birliği’nin yetersizliğini gözler önüne serdi. AB'ye içeriden darbe Yaptığı açıklamada "Suriye'deki Türk saldırısını Avrupalılar olarak durduracak durumda değiliz. İnsanlara karşı dürüst olmalıyız" ifadelerinde bulunan Asselborn, Türkiye’nin terör unsurlarına karşı düzenlediği harekatı durdurmak için art arda ataklarda bulunan Avrupa ülkelerine adeta kapak oldu.

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