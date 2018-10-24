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Avrupa ülkesinden flaş karar! 1800 göçmen zorla tahliye edildi

Fransız polisi, ülkenin kuzeyinde bulunan Grande-Synthe'de yaşayan 1800 mülteciyi zorla tahliye ettiği öğrenildi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 10:14
Avrupa ülkesinden flaş karar! 1800 göçmen zorla tahliye edildi

Fransız polisi, ülkenin kuzeyindeki Grande-Synthe'de çadır ve barakalarda yaşayan yaklaşık bin 800 mülteciyi zorla tahliye etti.

Grande-Synthe Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 07:30'da başlayan tahliye operasyonuyla bölgeye yerleşen sığınmacıların yakınlardaki göçmen merkezlerine götürüldüğü kaydedildi.

Çoğu Kuzey Irak'tan gelen mültecilerin, yapılan incelemelerden sonra sınır dışı edileceği veya iltica sürecinin başlatılacağı belirtildi.

Grande-Synthe ve çevresinde yoğunlaşan mülteci ve düzensiz göçmenler, yasa dışı yollardan İngiltere'ye geçmeye çalışıyor. Fransa’da valilik, 2016 sonunda yıkılan "jungle" tipi mülteci kamplarının yeniden oluşmaması için tahliyeleri sıklaştırıyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 10:14
  1. Fransa
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