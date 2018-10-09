Avrupa ülkesinden flaş açıklama: Savaş çıkarsa herkesi silahlandırırız

STV'ye açıklamalarda bulunan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkenin saldırıya uğraması durumunda çocuklar haricinde her bir vatandaşın silahlandırılabileceğini ifade etti.

Lukaşenko, "Yeterli silah gücüne sahip olursak, Tanrı korusun! Bir savaş halinde, her bir aileye silah dağıtabiliriz" dedi.

Endişenin kaynağı Ukrayna

Sadece dışarıdan gelebilecek olan saldırılara karşı olarak savunma amaçlı silhalara ihtiyacları olduğunu vurgulayan Lukaşenko, "300 ila 350 kilometre aralığındaki yüksek hassasiyetli füzeler benzeri salihlara ihtiyacımız ve onlardan da bizde mevcut" açıklamasını yapt.

Hangi ülkenin Belarus'a saldırma gibi bir planı olduğuna dair bir açıklama yapmayan Lukaşenko, endişelerinin kaynağının Ukrayna olduğunu dile getirdi.

'Ukrayna sınırından gelen isticalara karşı teyakkuz halindeyiz'

Öte yandan, Ukrayna sınırından kaçak yollarla Belarus'a giren kaçak silahların artan sayısına da değinen Lukaşenko, "Ukrayna sınırı üzerinden ülkeye girmeye çalışan yasadışı istilacılara karşı teyakkuz halindeyiz. Çok fazla silah ele geçirebileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Ukrayna'ya olan sınırlarındaki güvenliği sıklaştıracaklarını açıklayan Lukaşenko, "Ukrayna sınırının ne kadar sorun oluşturacağını ilerleyen süreçte göreceğiz. Suçsuz insanlar haricinde, ülkemize silah getiren suçlular için sınırlarımızı kapatmalıyız" ifadelerini kullandı.