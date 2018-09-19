Avrupa ülkesinden F-35'ler için yeni adım!
Bugüne kadar 37 adet F-35A siparişi veren Hollanda, 30 adetlik ek paket siparişine karar verdi. Envanterindeki F-35A sayısını 67'ye yükseltecek olan Hollanda uçağın Avrupa’daki ilk kullanıcılarından biri olacak.19 Eylül 2018 Çarşamba 21:42
Hollanda Hava Kuvvetleri, teslim aldığı F-35A'lar ile bu uçağın Avrupa'daki ilk kullanıcılarından biri olmuştu. Toplam 37 adet F-35A için imza atan Hollanda uçak sayısını artırmak üzere düğmeye bastı.
Hükümet içindeki çalışmaları hızlandıran Hollanda, 30 adetlik ek paket için hazırlığa başladı. Eğer sipariş kesinleşirse, Hollanda'nın elindeki F-35 sayısı 67'ye çıkacak.
Ek siparişin ise maliyetinin 4,5 milyar Euro civarında olması bekleniyor.
Halen Hollandalı pilotların eğitimleri ABD'de sürüyor. Ülkedeki ilk F-35 üssü ise Ekim 2019 itibari ile Leeuwarden'de faaliyete geçecek.
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