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Avrupa ülkesinde skandal talep! "Peçe yasaklansın"

İtalya'nın aşırı sağcı Lig Partisinden iki milletvekili, ülkenin kuzeyinde peçenin yasaklanmasını talep etti.

02 Ekim 2018 Salı 22:58
Avrupa ülkesinde skandal talep! "Peçe yasaklansın"

İtalya'da hükümetin ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisinden iki milletvekili, ülkenin kuzeyindeki Bergamo'da çocuklarını okuldan almaya gelen Müslüman kadınların peçe takmasının yasaklanmasını istedi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin de lideri olduğu aşırı sağcı Lig Partisi milletvekilleri Simona Pergreffi ve Daniele Belotti, Bergamo'da "çocuklarını okuldan almaya gelen" Müslüman kadın velilerin nikab (peçe) takmasının yasaklanmasını talep etti.

İtalyan Anayasa Mahkemesinin aldığı bir karara atıfta bulunan Lig milletvekilleri, Eğitim Bakanı Marco Bussetti'ye bir mektup gönderdi.

Peçenin, çocukları okuldan alırken takılmasının yasaklanması gerektiğini savunan Pergreffi ve Belotti, bu sayede "okul çalışanlarının çocukları okuldan alan kişilerin kimliğini tespit edebilmesinin sağlanacağını" öne sürdü.

Bergamo'daki tüm ilkokul ve ortaokullara "okuldaki derslerin bitiminin ardından çocuğu okuldan alırken yüzün kapatılmamış olması ve kimliğin teşhis edilebilir olması" hususunda bir genelge gönderilmesini talep eden milletvekilleri, bunun da "öğrencilerin güvenliği ve korunması ile okul çalışanlarının kendilerini koruyabilmesi" için yapılması gerektiğini savundu.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 22:58
  1. İtalya
  2. Peçeli

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