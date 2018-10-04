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Avrupa ülkesinde skandal talep! Çocuklara sünnet yasaklansın

İsveç Demokratlar Partisinin Genel Sekreteri Rickard Jomshof, çocuk sünnetinin yasaklanması yönündeki önergeyi parlamentoya sunduklarını açıkladı.

04 Ekim 2018 Perşembe 18:37
Avrupa ülkesinde skandal talep! Çocuklara sünnet yasaklansın

Göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisinin Genel Sekreteri Rickard Jomshof, çocuk sünnetinin yasaklanması amacıyla parlamentoya önerge sundu.

Yahudi çocuklarının 8 günlük, Müslüman çocukların da daha ilerideki yaşlarda sünnet edilmesinin çocuk istismarı olduğunu savunan Jomshof, Meclis Soruşturma Komisyonuna verdiği önergede, çocukların rızaları alınmadan sünnet edildiklerine dikkati çekti.

Sünnetin geri kalmış uluslarda ortaya çıktığını öne süren Jomshof, İsveç'in çocukların hakkını koruması gerektiğini ifade etti. Önerge ilk olarak Meclis Soruşturma Komisyonunda görüşüldükten sonra Parlamentoda oylanacak.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 18:37
  1. İsveç
  2. sünnet yasaklansın

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