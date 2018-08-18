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Avrupa ülkesinde Putin krizi! İstifa çağrıları yapılıyor

Avusturya'da bazı muhalefet milletvekilleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i düğününe davet eden Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'i istifaya çağırdı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 15:03
Avrupa ülkesinde Putin krizi! İstifa çağrıları yapılıyor

Avusturya'da bazı muhalefet milletvekilleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i düğününe davet eden Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'i istifaya çağırdı.

Cumartesi günü Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek olan Putin, Berlin'e geçmeden önce Avusturya'nın Styria bölgesindeki bir üzüm bağında düzenlenecek törene katılacak.

Bazı muhalefet milletvekilleri, Putin'in ülkeye resmi değil özel bir davetle geleceğini belirterek Kneissl ile işadamı Wolfgang Meilinger'in düğününde Rusya lideri için alınacak güvenlik önlemlerinin vergi mükelleflerine ek yük getireceğini söyledi.

''AVUSTURYA PUTİN REJİMİNİN AB'DEKİ UZANTISI OLACAK''

Karin Kneissl, göçmen karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi tarafından bu göreve getirilmişti.

Yeişiller Partisi, bu davetle, Kırım'ın işgalinden sonra AB'nin Rusya'ya karşı takındığı sert tavırdan ödün verileceğini öne sürdü.

Partinin Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden Michel Reimon, davetin ülkenin itibarını zedeleyeceğini, Avusturya'nın şimdi "Rus rejiminin AB'deki uzantısı olarak görüleceğini" savundu.

Avrupa Birliği'ne şüpheyle bakan Özgürlük Partisi, Putin'in Birleşik Rusya Partisi'yle işbirliği anlaşması imzalamıştı.

Özgürlük Partisi, AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların hafifletilmesi çağrısında bulunmuştu.

 

 

BBC

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 15:03
  1. Rusya
  2. Putin
  3. Avusturya

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