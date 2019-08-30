0553 313 94 23

Polonya'nın başkenti Varşova'da patlama! 2 ölü 3 yaralı

Polonya'nın başkenti Varşova'da asetilen tüpü taşıyan bir kamyonette patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 14:18
Polonya'nın başkenti Varşova'da patlama! 2 ölü 3 yaralı

Polonya'nın başkenti Varşova'nın Bemowo ilçesinde Wroclawska Sokak'ta asetilen tüpleri taşıyan bir kamyonette henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İlk bilgilere göre şoför ile yoldan geçen bir yaya hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın etkisiyle paramparça olan aracın parçaları 75 metre uzağa kadar savrulurken, çevredeki binalarda oturanlar tahliye edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Polisin olay yerinde patlamaya ilişkin incelemesi ise sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 14:18
  1. Varşova
  2. patlama
  3. Polonya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    30 Ağustos Zafer Bayramı Sivrihisar’da kutlandı
    1. 30 Ağustos Zafer Bayramı Sivrihisar’da..
    2. Manisa’nın ilçelerinde ‘Zafer Bayramı’..
    3. Odunpazarı’ndan spor ve dans..
    4. Büyük Zafer’in 97’nci yıl dönümü..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "F-35'ler..
    6. Erdoğan: "20 mil konusunda Amerikalı..
    7. Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı..
    8. Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu göreve..
    9. Bakan Çavuşoğlu, Trakya’da doğalgaz..
    10. Okul çantası alırken dikkat
    11. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kuşadası’nda..
    12. Amatör oyuncular tepkilerini böyle..
    13. Erdoğan: "(Suriye'deki gelişmeler) BM..
    14. Duyarlı doktora şehit ailelerinden..
    15. Suşehri ve Gürün’de Zafer Bayramı..
    16. İnsan ömrünü uzatacağı iddia edildi
    17. Anadolu SODİGEM, sosyal medyadaki..
    18. Profesör intihar etti!
    19. Datça polisine araç desteği
    20. AK Parti’den incir üreticisine destek
    21. Bulanık’ta 30 Ağustos Zafer bayramı..
    22. Tarihçi Prof. Dr. Kafalı son..
    23. Erdoğan: "İdlib'de 9 ve 10 nolu gözlem..
    24. UEFA Avrupa Ligi’nde yılın futbolcusu:..
    25. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kırşehir’de..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'le..
    27. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Norveç'te
    28. Vali Akın, Boztepe ilçesinde..
    29. 30 Ağustos Zafer Bayramı Bozüyük’te..
    30. İhsaniye Kaymakamı Alper Taş veda etti
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak