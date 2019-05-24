Avrupa ülkesinde patlama! Çok sayıda...

Fransa'nın Lyon kentinde meydana gelen patlamada, 7 kişi yaralandı.
24 Mayıs 2019 Cuma 19:31
Fransa'nın Lyon kentinde patlama oldu. İlk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.
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