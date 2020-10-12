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Korona Virüs Avrupa ülkesinde koronaya yakalanmak için sıra oldular! Hükümet ikna edildi
Korona Virüs

Avrupa ülkesinde koronaya yakalanmak için sıra oldular! Hükümet ikna edildi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs aşı çalışmaları devam ederken binlerce kişi çalışmalara katılmak ve kontrollü bir ortamda virüse yakalanmak için gönüllü oldu. İngiltere ocak ayında kontrollü bir grupla virüs deneyi yapmayı planlıyor. İngiltere'deki 1 Day Sooner hareketi üyeleri İngiltere hükümetini bu çalışmaya ikna etmeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 15:59:00 -
Avrupa ülkesinde koronaya yakalanmak için sıra oldular! Hükümet ikna edildi

İlk olarak Çin'de görülen SARS benzeri yeni tip koronavirüs, küresel bir salgına dönüştü.

Dünya üzerinde milyonlarca insan koronavirüse yakalanmamak için önlem alıyor.

Ancak internet ortamında kurulan 1 Day Sooner (1 gün daha erken) hareketi bir an önce koronavirüse yakalanmak isteyen gönüllülerden oluşuyor.

Salgının dördüncü ayında kurulan harekete şimdiye kadar 166 ülkeden 38 binden fazla kişi katıldı.

Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bu hareketin temel amacı aşı çalışmalarında gönüllü olmak ve kontrollü bir ortamda koronavirüs salgınına yakalanmak.

Kontrollü insan enfeksiyonu denemesi olarak adlandırılan bu yöntemde katılımcılar kasıtlı olarak hastalığa maruz kalıyor.

Ölüm riskinin de bulunduğu bu işlem bir tür klinik deneme olarak görülse de etik tartışmaların da odağında.

Çalışmalara ikna edildi

Financial Times'ın haberine göre İngiltere'deki 1 Day Sooner hareketi üyeleri İngiltere hükümetini bu çalışmaya ikna etmeyi başardı.

Ocak ayında başlaması beklenen testlere, İngiltere'den kayıt olan 2 binden fazla insan bulunuyor.

ABD merkezli hareketin İngiltere'deki öncüsü 18 yaşındaki Alastair Fraser-Urquhart.

Gelecek yıl University College London'da eğitimine başlayacak olan Urquhart, "Birkaç yüz sağlıklı genci corona virüse maruz bırakmak böbrek bağışlama gibi rutin prosodürlerden daha az ölümcül. Çok fazla aşıyı kısa sürede test edebiliriz" dedi.

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