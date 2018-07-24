Avrupa ülkesinde ilginç kararname! 'Sivrisinekler yasaklandı'

Sarthe nehri kıyısındaki Briollay kasabası hazirandaki sellerin ardından bu ay sivrisinek istilasına uğrayınca sürekli ısırılmak halkın baş şikayeti haline geldi.

Yolda durdurulup sivrisinek ısırığı şikayeti dinlemekten sokağa çıkamaz hale gelen Belediye Başkanı Andre Marchand, bir belediye meclisi üyesinin tavsiyesine uyup kararname çıkardı.

''SİVRİSİNEĞE SÖYLÜYORUM HALKIM SEN ANLA''

Briollay sınırları içinde sivrisinekleri yasaklayan kararnamenin muhataplarına vız gelip tırıs gideceğini bildiğini vurgulayan Marchand, sadece kasaba halkına mesaj vermeye çalıştığını söyledi.

France Info radyosuna konuşan belediye başkanı ''Aslında elimden hiçbir şey gelmeyeceğini yerel halkın anlamasını sağlamanın esprili bir yoluydu. Gerçekten de çoğu bunu komik buldu'' dedi.

SİVRİ SAVAN TUZAKLAR DA KURULDU

Şakayla yetinmeyen Marchand, belediye meclisi, kreş ve ilkokulların yakınlarına 'sivrisenk savan tuzaklar' kurdu. Yerel halk da bahçelerine sivrisenk savarlar yerleştirdi.

Giderek havanın kurumasıyla birlikte sivrisinek sayısı giderek azalırken Marchand bir dahaki selde yine sivrisinek istilasına uğramalarının kaçınılmaz olacağını belirtti.

'UZAYLILAR GİREMEZ'

Fransız kasabalarında tuhaf kararnameler çıkarmak bir gelenek.

Châteauneuf-du-Pape kasabasına belediye başkanının çıkardığı kararnameyle uzaylıların girmesi 60 küsur yıldır yasak. 2017'de belediye başkanı ''UFO'lar inmedi, uzaylılar istila etmedi, demek ki kararname işe yaradı'' esprisini yapmıştı.