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Avrupa ülkesinde halk sokaklara döküldü! Hükümet protesto ediliyor

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 20 bin kişi, hükümetin politikilarına karşı protesto gösterisi düzenledi.

04 Ekim 2018 Perşembe 22:47
Avrupa ülkesinde halk sokaklara döküldü! Hükümet protesto ediliyor

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaklaşık 20 bin gösterici, merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümetinin aşırı sağcı politikaları karşıtı gösteri düzenledi.

Başbakanlık önünde toplanan yaklaşık 20 bin gösterici, “Şimdi birlikteyiz”, “Nazilere hayır”, “ÖVP-FPÖ hükümetine hayır”, “Kickl istifa” yazılı pankartlar açtı.

Ülkede 2000 yılında kurulan ilk ÖVP ve FPÖ hükümetine karşı her ayın perşembe günü gerçekleştirilen gösterilerin devamı olarak düzenlenen protestoda, hükümetin yabancı, Müslüman ve göçmen karşıtı politikalarına tepki gösterildi.

Gösteride konuşan sanatçı Stefanie Sourial, bir sanatçı olarak yaşadığı günlük ırkçı saldırılardan örnekler vererek aşırı sağcı hükümetin ülkede artan ırkçılık ve nefret söyleminin sorumlusu olduğunu dile getirdi.

Sourial, farklı kimlik ve kültürden insanların Avusturya’da her geçen gün artan ırkçılıkla karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek ülkedeki sağ duyulu insanların aşırı sağcılardan fazla olduğunu, bu nedenle birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Sokaklarda nefret ve şiddetin gözle görülür şekilde arttığını belirten Sourial, "Bu hükümet insanları sınıflandırıyor ve değersizleştiriyor. Irkçılık meşrulaştırılıyor, farklılıklar yok ediliyor." dedi.

"Ülkede faşizm yükselişte"

Omas Gegen Rechts adlı sivil toplum örgütünün sözcüsü Monika Salzer de bu hükümetle ülkede faşizmin yükselişe geçtiğini ifade ederek "Nazi dönemlerine şahit olmuş biri olarak gençlerin geleceği ve hayalleri için aşırı sağcı hükümete karşı yürütülen mücadeleye destek veriyorum." diye konuştu.

Özellikle Başbakan Sebastian Kurz’u eleştiren Salzer, Kurz’un tecrübesiz ve ülkedeki gelişmeler karşısında etkisiz olduğunu öne sürerek aşırı sağcı bakanların antidemokratik uygulamalarına göz yumduğunu kaydetti.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin konuşma yaptığı gösteride, yerel sanatçıların seslendirdiği ezgiler eşliğinde protesto sona erdi.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 22:47
  1. Avusturya
  2. hükümet karşıtı protesto

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