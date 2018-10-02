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Avrupa ülkesinde halk sokağa döküldü! Hükümet protesto ediliyor

Hollanda'da, kamu çalışanları iş koşullarının ve maaşların iyileştirilmesi için protesto düzenledi.

02 Ekim 2018 Salı 22:21
Avrupa ülkesinde halk sokağa döküldü! Hükümet protesto ediliyor

Hollanda'da, çalışma koşulları ve maaşlarının iyileştirilmesini isteyen çok sayıda kamu çalışanı hükümet karşıtı protesto yaptı.

İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (FNV) çağrısıyla yapılan, hükümetin çok uluslu şirketler için stopajı kaldırma planına karşı protesto gösterisine, öğretmenler, polisler, sağlık sektörü ve savunma birliği çalışanları katıldı.

Lahey kentinde Lange Voorhout Meydanı'nda toplanan göstericiler, "Birlikte ayağa kalkıyoruz", "Kamu sektörü yanıyor", "Ben Shell için çalışmıyorum" ve "Rutte, kumar bağımlısı" yazan dövizler taşıdı.

Kamu çalışanları daha sonra bakanlık binalarının yanından geçerek yürüyüş yaptı.

FNV tarafından yapılan açıklamada, hükümetin çok uluslu şirketler için stopajı kaldırma planının devlete 2 milyar avro zararı olacağını belirterek, "Bu planın durması lazım. Biz çok uluslu şirketler yerine halkı seçiyoruz. Hiç kimsenin istememesine rağmen hükümet stopajı kaldırmak için devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

FNV, geçen yıl ekim ayından beri kamu çalışanları için işverenlerle iş koşullarının ve maaşların iyileştirilmesi için görüşmelerini sürdürüyor.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 22:21
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