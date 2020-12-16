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Avrupa Avrupa ülkesinde denenen ‘sürü bağışıklığı’ stratejisi başarısız oldu! Yaşlıları resmen ölüme terk ettiler
Avrupa

Avrupa ülkesinde denenen ‘sürü bağışıklığı’ stratejisi başarısız oldu! Yaşlıları resmen ölüme terk ettiler

Avrupa'nın en büyük sıkıntılarından biri de yaşlı nüfusunun hızla artmasıydı. Yaşlılara ödenen emekli maaşlarını karşılayacak genç nüfus yoktu. Pandemi bahane edilerek 'sürü bağışıklığı' adı altında huzur evlerindeki yaşlılara virüs bulaştırılıp resmen ölüme terk ettiler.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 13:45:00 -
Avrupa ülkesinde denenen ‘sürü bağışıklığı’ stratejisi başarısız oldu! Yaşlıları resmen ölüme terk ettiler

Altı ay önce kurulan ve İsveç hükümetinin Kovid-19 stratejisini inceleyen Korona Komisyonu ilk raporunu açıkladı.

Raporda, Kovid-19 ile mücadelede hafif önlemler alınan ülkede sürü bağışıklığı stratejisinin başarısız olduğu bildirildi.

Ülkenin enfeksiyonlara karşı hazırlıklı ve donanımlı olmadığı belirtilen raporda, sağlık sektöründeki "yapısal eksikliklere" dikkat çekildi.

Yaşlılar korunamadı

Salgında özellikle yaşlıların korunamadığının altı çizilen raporda, "Huzurevlerinde çalışanların büyük bölümü virüs krizi ile mücadelede yalnız bırakıldı. Huzurevlerinde geç önlemler alındı, yaşlılar korunamadı." ifadeleri kullanıldı.

"Sürü bağışıklığı" stratejisi

İsveç'te okullar, anaokulları, çocuk yuvaları, restoranlar, kafeteryalar, kuaförler, toplu taşıma araçları açık tutularak sürü bağışıklığı stratejisi uygulanıyor. Ülkede maske takılması zorunlu değil.

Koronavirüsle mücadele kapsamında geçen ay 8 kişinin yan yana gelmesi yasaklanırken, restoranlarda içki satışı saat 22.00'ye kadar yapılabiliyor.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 7 bini geçti

Öte yandan Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 667'ye çıktı.

Ülkede vaka sayısı da 341 bin 29'a yükseldi. Vakaların yükselmesiyle başkent Stockholm'deki bütün hastanelerin yoğun bakım bölümleri doldu. Yoğun bakımlarda hemşire ve hasta bakıcı personelinin eksik olması nedeniyle hastaneler ilanla personel aramaya başladı.

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