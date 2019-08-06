LGBTİ destekçisi Coca Cola'ya Macaristan'da şok! Boykot çağrısında bulundular

Yahudi sermayeli Coca Cola, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de her yıl düzenlenen Sziget Müzik Festivali’ne özel olarak LGBTİ sapkınlara destek veren reklam kampanyası düzenledi.

Afişlerde eşcinsel sapıklığı meşrulaştıran görsellere yer verilen kampanyadan rahatsız olan Boldog, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Coca Cola’nın reklam kampanyasına karşıyım. Onlar, kışkırtıcı afişleri Macaristan’dan kaldırmadıkları sürece ürünlerini tüketmeyeceğim" diye yazdı.

İmza kampanyası başlatıldı

Ayrıca internette imzaya açılan dilekçede, afişleri derhal kaldırma ve 'çocukları, aileleri ve genel olarak toplumu hedef alan homoseksüel lobiyi dizginleme' talep ediliyor. Dilekçe şu ana kadar 27 bin imza topladı.

Ancak Boldog’un çağrısı kendi partisinden destek görmedi. FİDESZ'ten yapılan açıklamada, 'Macarların istedikleri içeceği içmekte özgür olduğu' ifade edildi.