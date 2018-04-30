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Avrupa ülkesinde büyük kriz

Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (FNV) çağrısıyla binlerce otobüs şoförü, ülke genelinde 2 günlük grev ilan etti. Grev nedeniyle ülkenin büyük bölümünde otobüsler çalışmıyor.

30 Nisan 2018 Pazartesi 17:11
Avrupa ülkesinde büyük kriz

Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu (FNV) tarafından yapılan açıklamada, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için gereken somut adımların süresinin dolduğu ifade edilerek grevin sorumluluğunun işverenlerde olduğu ve somut anlaşmaya varıldığı takdirde sorunun çözüleceği kaydedildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

FNV, geçen yıl ekim ayından beri işverenlerle iş koşullarının ve maaşların iyileştirilmesi için görüşmelerini sürdürüyor. Amsterdam, Rotterdam ve Lahey’deki şehir içi otobüs şoförleri ise farklı sözleşmelere tabi olmaları nedeniyle greve katılmadı.

Binlerce otobüs şoförü aynı gerekçelerle ocak ayında bir günlük grev yapmış, taleplerin yerine getirilmemesi halinde yeni grevlerin yapılacağını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 17:11
  1. Hollanda

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