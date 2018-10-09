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Avrupa ülkesinde askerler istifa ediyor!

Belçika ordusunda askerlerin istifa kararları sonrası, orduda görev alan asker sayısı 25 binin altına geriledi.

09 Ekim 2018 Salı 12:49
Avrupa ülkesinde askerler istifa ediyor!

Belçika ordusunun özellikle genç askerlerin istifaları nedeniyle son dönemde küçülmeye başladığı ortaya çıktı.

Belçika'daki Flaman toplumu için resmi yayın yapan VRT'nin ele geçirdiği belgeye göre, Belçika ordusundaki asker sayısı 25 binin altına geriledi.

Ordudaki küçülmenin, genç askerlerin göreve başladıktan kısa süre sonra istifa etmesi ve ordunun yeni asker alma konusunda sıkıntı çekmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Durum alarm verici

Her yıl yaklaşık bin askerin görevden ayrıldığı, durumun "alarm verici" olduğu ifade edildi.

Askeri sendika (VSOA) temsilcisi Edwin Lauwereins, halihazırda askerlerin görev tanımlarının "özel" olmadığına dikkati çekerek, Belçika Savunma Bakanlığı'na mesleği daha cazip hale getirmeleri için çağrıda bulunduklarını belirtti.

Lauwereins, askerlerin sadece Belçika sokaklarında görevlendirildiğini ve beklentinin aksine sahaya çıkamadığını, bunun da kısa sürede istifaya yol açtığını ifade etti.

Terör saldırısının ardından askerler sokakta

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2016'da yaşanan terör saldırıları sonrasında alınan tedbirler çerçevesinde askerler, şehrin önemli noktalarında nöbet tutmaya ve devriye gezmeye başlamıştı.

Geçen yıl, devriye gezen askerlerin terör saldırısı hazırlığında olan bazı kişileri etkisiz hale getirdiği bildirilmişti.

Brüksel'de bir metro istasyonu ve havalimanında 22 Mart 2016'da düzenlenen saldırılarda 32 kişi ölmüş, 270 kişi yaralanmıştı. Saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 12:49
  1. Ordu
  2. Belçika askerleri
  3. Belçika

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