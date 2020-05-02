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Korona Virüs

Avrupa ülkesinde akılalmaz koronavirüs hatası!

Batı Avrupa ülkesi İsviçre’de koronavirüs hastalarının doğum tarihlerinin sisteme yanlış girildiği ortaya çıktı. Kovid-19’dan öldüğü açıklanan 9 yaşındaki kız çocuğunun aslında çocuk olmadığı, 109 yaşında bir kadın olduğu belirlendi. Başka bir hastanın da yaşının 87 yerine 27 olarak girildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 07:22:00 - 2020-05-02 07:28:44
Avrupa ülkesinde akılalmaz koronavirüs hatası!

İsviçre'de yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) öldüğü açıklanan 9 yaşındaki kız çocuğunun aslında çocuk olmadığı, 109 yaşında bir kadın olduğu ortaya çıktı. Yine Kovid-19'dan hayatını kaybeden başka bir kişinin yaşının da, "87 yerine 27" olarak yazıldığı açıklandı. Ülkede benzer hataların olup olmadığı, varsa ne kadar olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

109 yaşında bir kadın olduğu ortaya çıktı

İsviçre Sağlık Bakanlığı, ölen kişinin bilgilerinin sisteme girildiği sırada doğum tarihinin "1911 yerine yanlışlıkla 2001" olarak yazıldığını açıkladı.

Yanlışlığa "gerekçe" olarak, birçok vefat bilgisinin kurumlar arasında faksla gönderilmesi ve bu sırada çeşitli hataların olması gösterildi.

Başka biri de 60 yaş genç girildi sisteme

Yine Kovid-19'dan hayatını kaybeden başka bir kişinin yaşının da, "87 yerine 27" olarak yazıldığı açıklandı.

İsviçre'de mart ayında doktorların elektronik raporlama yapmasının istendiği ancak bilgi akışlarının hala manuel olarak yapıldığı belirtiliyor.

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