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Avrupa ülkesi, Rusya Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

Finlandiya Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre Bakanlık, NATO'nun Norveç'teki Trident Juncture tatbikatı sırasında "GPS sinyallerinin bozulmasıyla ilgili endişeler ve bunun neden olduğu güvenlik risklerini" görüşmek üzere Rusya'nın Helsinki Büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:12
Avrupa ülkesi, Rusya Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun Norveç'teki Trident Juncture tatbikatı sırasında "GPS sinyallerinin bozulmasıyla ilgili endişeler ve bunun neden olduğu güvenlik risklerini" görüşmek üzere Rusya'nın Helsinki Büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Rus Büyükelçi ile Trident Juncture tatbikatı sırasında "GPS sinyallerinin bozulmasıyla ilgili endişeler ve bunun neden olduğu güvenlik risklerinin" görüşüldüğü belirtildi.

"Rus güçleri GPS sinyallerine müdahale etti"

Paylaşımda, Finlandiya'nın konuyla ilgili "Rusya'dan sorumlu davranış ve daha fazla bilgi beklediği" kaydedildi.

Norveç Savunma Bakanlığı, geçen hafta, NATO’nun 25 Ekim-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği Trident Juncture tatbikatı sırasında Arktik bölgesindeki Kola Yarımadası'nda bulunan Rus güçlerin GPS sinyallerine müdahale ettiğini iddia etmişti.

Daha sonra Finlandiya da sinyallere müdahalenin "istisnai bir durum olmadığını" ve bu tür durumların daha önce de yaşandığını belirterek, Norveçteki askeri tatbikat sırasında Finlandiya'nın kuzeyindeki hava sahasında GPS sinyallerinin bozulmasından Rusya'yı sorumlu tutmuştu.

31 ülke tatbikata katılmıştı

Rusya ise NATO tatbikatları sırasında GPS sistemlerinde yaşanan sorunla ilgisi olmadığını savunmuştu.

GPS sinyallerindeki bozukluğun herhangi bir kazaya yol açmadığı değerlendiriliyor. Tatbikata, NATO üyesi olmayan Finlandiya ve İsveç dahil 31 ülkeden askerler katılmıştı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 15:12
  1. Finlandiya Dışişleri Bakanlığı
  2. NATO
  3. Trident Juncture tatbikatı
  4. Trident Juncture
  5. Norveç Savunma Bakanlığı
  6. Arktik bölgesi
  7. Kola Yarımadası
  8. Rusya
  9. Finlandiya

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