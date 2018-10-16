Avrupa ülkesi, NATO ile müzakerelere başlayacak

Makedonya, NATO ile katılım müzakerelerine perşembe günü resmen başlayacak.

Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska, Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ve NATO Ulusal Koordinatörü Stevo Pendarovski ile düzenlediği ortak basın toplantısında, NATO ile katılım müzakerelerine perşembe günü resmen başlanacağını söyledi.

Katılım müzakerelerine dair iyimser olduklarını ve başarılı olmak istediklerini belirten Şekerinsk, "Önümüzde, 900 milyondan fazla insanın yüksek kalitede yaşama sahip olduğu ülkeleri bir araya getiren en güçlü kolektif güvenlik ittifakının üyesi olması şansı var" değerlendirmesinde bulundu.

"27 yıllık serüvenin son adımları"

Makedonya'ya NATO üyeliği yolunu açacak, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununun çözümüne ilişkin anlaşmanın mecliste görüşülüyor olmasına da değinen Şekerinska, tüm milletvekillerinin bu tarihi şans ve sorumlulukla karşı karşıya bulunduğunu kaydetti.

Şekerinska, milletvekillerinin anlaşmanın onaylanması noktasında "evet" düğmesine basarak Makedonya'nın NATO'ya üye olma yolundaki 27 yıllık maratonun son adımlarına katıldıklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Dimitrov da Makedonya'nın 1993'teki ilk meclis bildirisini anımsatarak, bu bildiride tüm siyasi partilerin ülkenin geleceğini NATO üyeliğinde gördüklerini belirttiklerini aktardı.

18-19 Ekim'de katılım müzakerelerinin resmen başlayacağını duyuran Dimitrov, "Bu, kısa bir süreç. Bu yılın sonu ya da gelecek yılın başına kadar tamamlanacak. Reformların devamına yönelik bir program hazırladık. Hukukun üstünlüğü, yargı reformları, yolsuzluk ve organize suçlarla mücadele özellikle vurgulandı" diye konuştu.

NATO Ulusal Koordinatörü Pendarovski de sürecin teknik kısmına değinerek, "Makedonya, fiilen, bizi en büyük stratejik hedefimizi hayata geçirme noktasına getirecek esas adımı teşkil eden NATO'ya katılım öncesi son aşamayı açmaktadır" dedi.

Makedonya'nın üyeliğini Yunanistan engelliyordu

Yetkili kurumlar tarafından yapılan analizlere göre, Makedonya'nın NATO üyeliğinin ülkenin güvenliği ve istikrarı açısından önemli olacağını vurgulayan Pendarovski, bunun aynı zamanda Batı Balkanlar'ın bölgesel güvenlik, istikrar ve refahı için de olumlu örnek olacağının altını çizdi.

Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu çözen Prespa Anlaşması'nın imzalanmasının ardından haziran ayında NATO'ya üyelik daveti alarak sürecin ilk aşamasını başlatan Makedonya, katılım müzakerelerine başlayarak üyelik sürecinin ikinci aşamasına girecek.

İsim sorunu nedeniyle Yunanistan, uzun yıllardır Makedonya'nın NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyelik süreçlerini engelliyordu.